شكرا لقرائتكم المساحة الجيولوجية وجامعة الملك سعود تدرسان عمر البراكين بحرة خيبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أن فريقًا علميًا قام برحلة حقلية إلى حرة خيبر، لجمع العينات الصخرية ودراسة عمر البراكين بالمنطقة.

جاء ذلك تفعيلاً للتعاون العلمي المشترك بين هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك سعود.

قد يهمّك أيضاً

وأوضحت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الفريق المختص من العلماء الجيولوجيين بالهيئة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، قاموا برحلة حقلية لحرة خيبر، شملت الجبل الأملس، وجبل الأبيض، والبيضا، وجبل العاقر.

هدف الرحلة

ولفتت إلى أن الرحلة كان هدفها الاطلاع على المواقع وجمع العينات الصخرية لإجراء التحاليل الكيميائية وتحديد أعمار البراكين.

كما شملت الوقوف على مواقع البحيرات والأودية وبيئات الترسيب، بالإضافة الى تغطية ما يقارب 24 كلم مربع من امتداد الحمم البركانية مستقبلًا.

جبل القدر

يذكر أن جبل القدر بحرة خيبر يعتبر من أكبر الحقول البركانية وضمن آخر البراكين التي ثارت قبل 1000 سنة وكونت شكلاً جمالياً خلاباً وهو مخروط بركاني كبير يبلغ ارتفاعه النسبي نحو 400 متر، وفقًا لما نقلته قناة “العربية” عن هيئة المساحة الجيولوجية.

كما اختير ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي، من بين 181 ترشيحاً من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).