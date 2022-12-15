شكرا لقرائتكم تنبيه من أمطار رعدية ورياح نشطة على الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، تنبيهاً بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وحسب مركز الأرصاد، تشمل الحالة كلًا من مراكز “قيا وميسان والسيل الكبير والهدا والشفاء وعشيرة”.

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ولفت إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ١٠ مساءً.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة،الرياض والقصيم تمتد وقد تصل الى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

الابتعاد عن تجمعات المياه

فيما شددت المديرية العامة للدفاع المدني على الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.