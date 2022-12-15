شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم قطر 2022.. رئيس فرنسا يشيد بأداء نجم منتخب المغرب: أنت الأفضل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد إيمانويل ماكرون، رئيس دولة فرنسا، بأداء لاعبي منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وذلك عقب نهاية مباراة أمس الذي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، على أن ماكرون، قد وجّه رسالة خاصة لنجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط، عقب مباراة أمس، حيث توجه رئيس فرنسا إلى غرفة ملابس أسود الأطلس عقب نهاية المباراة.

وأكد فابريزيو رومانو، على أن ماكرون قال لسفيان أمرابط أمام جميع اللاعبين: "أنت أفضل لاعب وسط في البطولة".

فرنسا تصطدم بالأرجنتين في نهائي المونديال

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة هدفين دون رد، في الدور قبل النهائي.

ويصطدم منتخب فرنسا مع نظيره منتخب الأرجنتين، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 18 من ديسمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار نهائي المونديال.