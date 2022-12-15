شكرا لقرائتكم صحة الحدود الشمالية تفعل العيادة النفسية بالمراكز الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت صحة الحدود الشمالية ممثلة بمجمع إرادة والصحة النفسية بعرعر أمس، تفعيل أول عيادة نفسية بمركز صحي العزيزية، حيث تهدف إلى تقديم الاستشارات النفسية، وتحسين الحالة الصحية للمرضى، وتوفير خدمات الإرشاد النفسي، وتسهيل الوصول للخدمات النفسية بالمنطقة.

طريقة حجز الموعد

وأوضح المجمع أنه سيتم تفعيل عيادة نفسية في مركز جنوب الفيصلية، مبينا أنه يُمكن الحصول على موعد للعيادة النفسية في المراكز الصحية، عن طريق برنامج ” موعد” .