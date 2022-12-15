شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. أوناحي يحظي بإشادة عالمية رغم هزيمة المغرب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حظي النجم المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط أنجيه الفرنسي، على إشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية المختلفة، بعد ظهوره المميز أمام فرنسا أمس، على الرغم من تعرض المنتخب المغربي للهزيمة بهدفين نظيفين، إلا أن اللاعب واصل أدائه المختلف والمبهر فى مونديال قطر الحالي.

ويعد أوناحي أكثر اللاعبين المطلوبين للتعاقد فى الخمس دوريات الأوروبية الكبري خلال الفترة المقبلة، فى ظل إرتفاع سعر بعض اللاعبين أمثال جود بيلنجهام وإنزو فرنانديز المتوقع، مما يجعل النجم المغربي خيارًا موفقًا لبعض الأندية أمثلة برشلونة وريال مدريد وليفربول.



برشلونة الأكثر رغبة فى ضم اللاعب!

وتعد برشلونة أكثر الفرق رغبة فى الوقت الحالي لضم اللاعب، يأتي ذلك على أمل تعويض رحيل بوسكيتس المنتظر، كما أن تشافي يري قابلية اللاعب للتطوير حال التعاقد معه، خاصة أنه يشبهه فى طريقة اللعب حينما كان لاعبًا ضمن صفوف البلوجرانا، الشئ الذي قد يضمن له التألق داخل جدران الفريق الكتالوني.



ليفربول وتشيلسي يرصدون اللاعب!

وما زال ليفربول وتشيلسي يرصدون التعاقد مع اللاعب دون أي تحرك فعلي فى الصفقة مع مسئولي أنجيه حتي الآن، فى الوقت الذي لا يزال ريال مدريد يفضل التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلنجهام كخيار أول، ومن ثم وضع إمكانية التفاوض من أجل أوناحي كخيار بديل فى حال فشل الصفقة.