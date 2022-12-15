شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة. وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال: قد يهمّك أيضاً أسعار العملات اليورو: 4٫00642 مقابل الريال الواحد 0٫24960 الدولار: 3٫76001 مقابل الريال الواحد 0٫26596 درهم إماراتي: 1٫02366 مقابل الريال الواحد 0٫97689 ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58892 دينار أردني: 5٫30108 مقابل الريال الواحد 0٫18864 دينار كويتي: 12٫26517 مقابل الريال الواحد 0٫08155 دينار بحريني: 9٫97417 مقابل الريال الواحد 0٫10026 الريال القطري: 1٫03276 مقابل الريال الواحد 0٫96828 الدرهم المغربي: 0٫35988 مقابل الريال الواحد 2٫78132 الجنيه المصري: 0٫15212 مقابل الريال الواحد 6٫57275