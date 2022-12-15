اخبار السعوديه

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

أسعار العملات

اليورو: 4٫00642 مقابل الريال الواحد 0٫24960

الدولار: 3٫76001 مقابل الريال الواحد 0٫26596

درهم إماراتي: 1٫02366 مقابل الريال الواحد 0٫97689

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58892

دينار أردني: 5٫30108 مقابل الريال الواحد 0٫18864

دينار كويتي: 12٫26517 مقابل الريال الواحد 0٫08155

دينار بحريني: 9٫97417 مقابل الريال الواحد 0٫10026

الريال القطري: 1٫03276 مقابل الريال الواحد 0٫96828

الدرهم المغربي: 0٫35988 مقابل الريال الواحد 2٫78132

الجنيه المصري: 0٫15212 مقابل الريال الواحد 6٫57275

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا