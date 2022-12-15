شكرا لقرائتكم توقعات المسند: الصفر المئوي لا يلوح في الأفق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا د. عبدالله ‌المسند، توقعاته بشأن حالات الطقس في المملكة، وموجات الصقيع.

وقال المسند في تغريدة على موقع تويتر: الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب بعد.

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يقلل من مخاطر الكهرباء

وأضاف: هذا يُقلل من فاتورة الكهرباء، وفاتورة الحطب والفحم، وفاتورة العلاجات، كما يفرح به المزارع، ويسعد به الراعي بشكلٍ كبير، حيث مخاطر الصقيع المميت للمحاصيل، وأحيانًا للمواشي.

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز محمد الحصيني، أن تشهد المملكة أجواء معتدلة نهارًا على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات.

أجواء معتدلة

وقال الحصيني في تغريدة على موقع تويتر، أمس الأربعاء، طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1444/5/21هـ إلى السبت 1444/5/23هـ على معظم إن شاء الله أجواء معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات.

وتابع: ومن تميل للبرودة إلى باردة فجرًا وتزداد البرودة خارج المدن عدا الساحل الغربي ومكة يميل للحرارة نهارًا لطيفة فجرًا.

البرودة تزداد ليلة السبت

واستطرد: تزداد البرودة ليلة السبت بسبب تقدم كتلة باردة على الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية.

وأضاف: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال حتى الساعة الثامنة مساءً أيام الإجازة إلا أن يكون هناك غرف أو خيام فيمكن البقاء في البر والاستراحات.