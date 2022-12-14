شكرا لقرائتكم خبر عن دروجبا يتغنى بالمنتخب المغربي بعد الوصول لنصف نهائي المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغنى النجم الإيفواري ديديه دروجبا لاعب فريق تشيلسي السابق والأسطورة الإفريقي بما قدمه المنتخب المغربي حتى الآن ببطولة كأس العالم 2022 بقطر ووصلوهم لمباراة نصف النهائي.

وكان قد تمكن المنتخب المغربي من الفوز على نظيره البرتغالي في ربع نهائي كأس العالم بهدف نظيف والوصول لنصف النهائي ومواجهة نظيره الفرنسي وتحقيق إنجازا تاريخيا للكرة الإفريقية.

تصريحات دروجبا عن إنجاز المغرب

وقال دروجبا في تصريحات صحفية:"مشوار المنتخب المغربي إعجاز بكل المقاييس، أنا فخور كأفريقي بأسود الأطلس".

وأشار دروجبا إلى أن بطولة كأس العالم كسبت مشاركة أفريقية مميزة بتأهل المغرب إلى نصف النهائي، لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

يذكر أن وصول المغرب لنصف النهائي يعد هو الأول في التاريخ فيما يخص الكرة العربية والإفريقية ليحقق إنجازا جديدا باسم أسود الأطلس.

الأرجنتين تصل للنهائي وتنتظر الفائز من المغرب وفرنسا

وينتظر منتخب الأرجنتين، مواجهة الفائز من لقاء فرنسا والمغرب، في المباراة النهائية الأحد المقبل، على ملعب لوسيل.



وكان قد نجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على نظيره الكرواتي أمس بثلاثية نظيفة ليصل للمباراة النهائية على غرار ما فعله التانجو في مونديال 2014 بالبرازيل.