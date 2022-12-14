إحباط تهريب 807 كلم حشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية، أحبطت محاولات تهريب (52.4) طنا من القات المخدر و(807) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(475.166) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(145.597) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (421) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(382) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (342) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية العراقية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.



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