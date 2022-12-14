تكريم الطلاب المتفوقين بظهران الجنوب

​رعى مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب، طارق بن علي آل فرحان، حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا لعام 1443، وذلك على مسرح جمعية التنمية الأهلية، بحضور منسوبي الإدارة ومديري المدارس، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

واشتمل الحفل على كلمة لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سعيد سعد الوادعي، أكد خلالها أن ارتفاع نسبة المكرمين، دليل على الجهود الكبيرة من الجميع، وقدم شكره للطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم، على هذا الإنجاز، كما شكر القائمين على نجاح هذا الحفل، في قسم التوجيه والإرشاد وقسم الإعلام والاتصال، تلا ذلك نشيد جماعي لطلاب مدرسة عمرو بن العاص، وكلمة المتفوقين ألقاها الطالب عبداللطيف عبدالعزيز آل صالح، ثم قصيدة للمعلم عبده أبوديه، وفي ختام الحفل قام مدير التعليم ومساعده، بتكريم الطلاب المتفوقين مقدمين التهنئة لهم، راجين لهم مزيداً من التفوق.