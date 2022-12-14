شكرا لقرائتكم إغلاق مؤقت لطريق خالد بن عمرو بالمدينة المنورة ابتداءً من فجر الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، على مواعيد إغلاق طريق خالد بن عمرو بن عدي.

إغلاق مؤقت

وقالت إدارة المرور في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة؛ بأنه سيتم إغلاق مؤقت لطريق خالد بن عمرو بن عدي؛ بهدف أنسنة وتطوير المدينة، ابتداءً من فجر يوم الأحد 18 ديسمبر 2022م.

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وتابعت: نهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.