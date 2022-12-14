شكرا لقرائتكم طائرة الإخلاء الطبي السعودي تنقل مواطنًا من المغرب إثر تعرضه لأزمة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نقلت طائرة الإخلاء الطبي مواطنًا سعوديًا من المغرب لاستكمال علاجه في أرض الوطن.

وقالت السفارة في بيان لها إنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الأربعاء 14 / 12/ 2022م بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.