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طائرة الإخلاء الطبي السعودي تنقل مواطنًا من المغرب إثر تعرضه لأزمة صحية

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شكرا لقرائتكم طائرة الإخلاء الطبي السعودي تنقل مواطنًا من المغرب إثر تعرضه لأزمة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نقلت طائرة الإخلاء الطبي مواطنًا سعوديًا من المغرب لاستكمال علاجه في أرض الوطن.

وقالت السفارة في بيان لها إنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم الأربعاء 14 / 12/ 2022م بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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