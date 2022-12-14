بتوجيه وزير الداخلية.. البسامي يتفقد الجهات الأمنية في جازان

وبدأ مدير الأمن العام جولته التفقدية بزيارة مدرسة تعليم القيادة بصبيا، واطلع على ما تقدمه من برامج تدريبية، عقب ذلك تفقد شرطة محافظة الدائر ومنطقة العمليات والخطط والاستعدادات الأمنية وتعزيز الحضور الأمني في المواقع كافة، وآلية توظيف الكوادر البشرية والتقنية والاستفادة من الممكنات بما يكفل تحقيق أفضل النتائج بكفاءة عالية.
وشملت جولته الوقوف على جهود رجال الأمن على الشريط الحدودي في محافظتي الدائر والعارضة ونقاط الضبط الأمني، ومتابعة سير العمل بغرفة المراقبة الإلكترونية.
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