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إغلاق مول تجاري كبير في جدة أغلق الشارع العام

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق مول تجاري كبير في نطاق بلدية الجنوب الفرعية، بسبب عدد من المخالفات.

وذكرت محافظة جدة، أن هذه المخالفات هي إغلاق الشارع العام، إلغاء جزء من المواقف، وعدم الالتزام بإزالة الأكشاك المخالفة.

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جولات رقابية

يذكر أن محافظة جدة دائمًا ما تقوم بجولات رقابية لضبط سلامة أسواقها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتنفيذ الاشتراطات البلدية وعدم المخالفة من أجل السلامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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