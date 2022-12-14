شكرا لقرائتكم إطلاق مرحلة إبداء رغبات مشروع مجمع المحاكم بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل بمكة المكرمة، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل.

ما يتضمنه المشروع

ويتضمن المشروع 7 محاكم، و 79 قاعة، إضافة إلى مبنى إداري يشمل مكاتب القضاة ومكاتب الموظفين الإداريين والمرافق التابعة، ومبنى مواقف السيارات ومبنى الخدمات، إلى جانب صيانة المرافق بما في ذلك مقر إقامة طاقم عمل إدارة المرافق، ومركز مكافحة الحرائق، وغرف وحدة التحكم.

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وتسعى الهيئة إلى دعم القطاع العدلي من خلال توفير مجمعات قضائية حديثة للمحاكم تسهم في رفع مستوى الخدمة وكفاءة الأعمال.

وثيقة طلب إبداء الرغبة

ودعت الهيئة المطوّرين والمستثمرين المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة، التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، علمًا بأن الموعد النهائي لتقديم إبداء الرغبات هو يوم الخميس 12 يناير 2023.