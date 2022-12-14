شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي قد يشارك فى كأس العالم للأندية القادم رفقة الوداد! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية أن الأهلى يمتلك حظوظًا جيدًا فى المشاركة بمنافسات كأس العالم للأندية هذا الموسم، بعدما أعلنت المغرب ترشحها لإستضافة بطولة كأس العالم القادمة، ومن ثم فإن إستضافة دولة المغرب الشقيقة للبطولة ستجعل الوداد يشارك كبطل للدوري المغربي وليس لدوري الأبطال.

يأتي ذلك فى ظل قوانين الفيفا التى تمنع تواجد ناديين من دولة واحدة فى كأس العالم للأندية، حيث يشارك بطل واحد من كل قارة كممثلًا لهذه القارة بجانب البلد المستضيف، الأمر الذي يضع وصيف دوري أبطال إفريقيا "الأهلي" فى الصورة بشكل كبير، مما قد يجعل مشاركته مفاجأة غير متوقعة.



الأهلى ينتظر القرار الرسمي!

ومن جانبه ينتظر النادي الأهلى الإعلان عن إستضافة المغرب للبطولة على أن تتأكد مشاركته بشكل رسمي، خاصة أن المغرب قامت بإستضافة كأس العالم فى مناسبة سابقة شارك خلالها الرجاء البيضاوي فى البطولة كممثل للبلد المستضيف وتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية وحصد الميدلية الفضية.



موعد الإعلان عن البلد المستضيف!

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم على حد أقصى يوم الجمعة القادمة، ومن ثم تمني الجماهير الحمراء أت يتم إسناد ملف إستضافة مونديال الأندية إلى المغرب، لا سيما أنها تمتلك ملاعب وبنية تحتية مميزة تساعدهم على إستضافة البطولة فى نسختها القادمة.