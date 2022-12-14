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تمديد تصحيح أوضاع محال بيع أسطوانات الغاز

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الرياض - محمد الوسيري - قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد الفترة التصحيحية في نشاط بيع أسطوانات الغاز.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه دعما للمستثمرين في نشاط بيع أسطوانات الغاز تم تمديد الفترة التصحيحية لمدة 12 شهرا من 12/5/1444 هـ حتى 15/5/1445 لتطبيق لائحة اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز.

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مراحل الخطة التصحيحية

وأضافت: “تم وضع خطة تصحيحية لمدة 12 شهرا مقسمة على 3 مراحل” وهي:

1- اشتراطات إلزامية بعد 8 أشهر.

2- اشتراطات إلزامية بعد 10 أشهر.

3- اشتراطات إلزامية بعد 12 شهراً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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