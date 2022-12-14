شكرا لقرائتكم تمديد تصحيح أوضاع محال بيع أسطوانات الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد الفترة التصحيحية في نشاط بيع أسطوانات الغاز.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه دعما للمستثمرين في نشاط بيع أسطوانات الغاز تم تمديد الفترة التصحيحية لمدة 12 شهرا من 12/5/1444 هـ حتى 15/5/1445 لتطبيق لائحة اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز.

قد يهمّك أيضاً

مراحل الخطة التصحيحية

وأضافت: “تم وضع خطة تصحيحية لمدة 12 شهرا مقسمة على 3 مراحل” وهي:

1- اشتراطات إلزامية بعد 8 أشهر.

2- اشتراطات إلزامية بعد 10 أشهر.

3- اشتراطات إلزامية بعد 12 شهراً.