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طريقة توثيق عقد الإيجار إلكترونيًّا

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت شبكة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خطوات الموافقة على عقد الإيجار وتوثيقه.

وجاء ذلك خلال الرد على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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الخطوات

تضمنت الخطوات الدخول إلى الحساب الشخصي في الشبكة ثم الضغط على أيقونة الطلبات وعرض جميع الطلبات والموافقة على العقد.

ولفتت إلى أنه يمكن توثيق العقد من خلال خدمة توثيق العقود السريعة بإدخال رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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