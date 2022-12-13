شكرا لقرائتكم اللغة الصينية تنطق بلسان سعودية وإقبال كبير على تعلمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت جامعات المملكة، إقبالًا كبيرًا على دراسة اللغة الصينية، والتي باتت لغة المستقبل للعديد من الطلاب الذي يحلمون مستقبلًا واعدًا بعد تخرجهم.

وفي جولة لـ “قناة الإخبارية” داخل أحد الجامعات التي تقوم بتعليم اللغة الصينية، بدا واضحًا تحمس الطلاب السعوديين ورغبتهم في تعلم اللغة بإتقان.

وبسؤال المعلم الصيني عن أبرز ما يتميز به الطلاب السعوديون، كان جوابه أن السعوديين لهم طبيعة مجتمعية بطبعهم ولديهم قدرة كبيرة على تكوين الصداقات، وهو ما يحدث مع وجود الكثير من الصينيين في الرياض، فضلًا عن إدراك الطلاب السعوديين لأهمية التخصصات والفرص التي تتيحها لهم عند التخرج.

بلسان سعودية

وعن أسباب رغبة الطلاب في تعلم اللغة الصينية، فقد تنوعت الأهداف والطموحات فهناك من يسعى لدعم وزارات الدفاع والتعليم والسياحة من خلال إتقانه للغة الصينية. فيما يرغب آخرون في تعليم اللغة الصينية للأطفال، بينما عبر البعض عن سعيه للعمل في شركات السيارات الصينية، وكلهم عبر عن رأيه باللغة الصينية ولكن هذه المرة بلسان سعودية.

اللغة الصينية بالمملكة

من جانبها، وقعت وزارة التعليم بالمملكة، بالتعاون مع الصين، مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية في المملكة، وبشكل خاص للمعلمين السعوديين.

ونشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف عن أبرز مجالات تعليم اللغة الصينية في المملكة.

أبرز مجالاتها

1ـ توفير المقررات التعليمية، وما يتعلق بها من مواد تعليمية سمعية وبصرية.

2ـ توفير معلمين صينيين- بحسب الحاجة- لتعليم اللغة الصينية في مدار التعليم العام.

3ـ تهيئة معلمين سعوديين وتنمية قدراتهم وتدريبهم على تعلم اللغة الصينية وتعليمها وتعريفهم بثقافتها، وفق خطط يتم التوافق عليها.

4ـ إقامة دورات تدريبية ونشاطات ثقافية للمعلمين المتخصصين في تعليم اللغة الصينية وآدابها.

5ـ توطين الاختبار القياسي للغة الصينية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.

6ـ توفير فرص دراسية للطلبة السعوديين الراغبين في استكمال تعليم اللغة الصينية بعد مرحلة التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي الصينية.