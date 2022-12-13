شكرا لقرائتكم شروط صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط صرف مستحقات الدفعة الواحدة.

وقالت المؤسسة ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: في حال الالتحاق بعمل خاضع لأنظمة التقاعد المدني العسكري وتوفر مدد اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من 12 شهرًا، يمكنك صرف مستحقات الدفعة الواحدة.

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حالات صرف الدفعة الواحدة

وكشفت المؤسسة، في وقت سابق، عن 4 حالات يتم فيهم صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

وقال حساب العناية بالعملاء: يحق للمشترك/ المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقًا لعدد من الحالات والتي تتمثل في:

1- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

2- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

3- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

4- من أسقطت عنه الجنسية السعودية.