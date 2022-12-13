شكرا لقرائتكم إبراهيم العقيلي للمواطن: لا تدفع ريالًا واحدًا نقدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد الكاتب إبراهيم العقيلي على متابعات الخليج 365 بعدم الدفع للمحال التجارية ريالًا واحدًا نقدًا.

آلات الدفع الإلكتروني

وطالب العقيلي، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الثلاثاء، بضرورة إلزام المحال بتوفير آلات الدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي لمحاربة التستر التجاري.

أبرز ظواهر التستر التجاري

ولفت العقيلي إلى حالات اشتراط الدفع النقدي حيث تعد من أبرز الظواهر التي لا زالت تشير إلى التستر التجاري، لأن المحل باسم متابعات الخليج 365 والرخصة باسم متابعات الخليج 365 وهو المسؤول أمام الجهات الحكومية، وملزم بآلات الدفع الإلكتروني، لذلك أي محاولات أو أساليب كاذبة بشأن تعطل آلات الدفع أو عدم إتاحتها هي محاولات للقفز على نظام الدفع الإلكتروني لكي يستحوذ الوافد أو العامل هو على المال.