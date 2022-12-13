شكرا لقرائتكم المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها تصل 2000 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حثت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات على التأكد من تثبيت لوحات المركبة في المكان المخصص لها، لأن مخالفة ذلك يستوجب دفع غرامة مالية.

غرامة مالية

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها إن عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص يعد مخالفة مرورية.

قد يهمّك أيضاً

وأوضحت أن هذه المخالفة تستوجب العقوبة بدفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

لوحات غير واضحة

وكانت الإدارة العامة للمرور، أكدت في وقت سابق، أن قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وتضمنت العقوبة، غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال، لمن يقود المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

ولفتت الإدارة العامة للمرور إلى أن عقوبة هذه المخالفة وردت في جدول المخالفات رقم (٥).

أما بالنسبة للغرامة المالیة عند طمس لوحات المركبة، فتتراوح ما بین 3 آلاف و6 آلاف ریال، إضافة لحجز المركبة حتى إزالة المخالفة.