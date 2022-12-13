وشهد الربيعة إطلاق منصة "نسك" بنسختها التركية، ويأتي إطلاق المنصّة امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة لتسهيل قدومالمعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولتيسير إجراءات قدومهم لأداء نسك العمرةوالزيارة، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.
من جانبه، أوضح الربيعة، أن إطلاق منصة "نسك" باللغة التركية يأتي لخدمة شريحة كبيرة وهامة من المسلمين،وفي إطار الجهود المتواصلة لأتمتة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتصبح أكثر يسر وسهولة واختصارًا للوقت، مشيرًا إلىأن إطلاق منصّة "نسك" يأتي بالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات وحجز الخدمات،لأداء نسك العمرة والصلاة بالروضة بطمأنينة ويُسر، مما يثري رحلة ضيوف الرحمن لتصبح ذكرى لا تنسى.
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