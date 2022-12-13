شكرا لقرائتكم أول إجازة مطولة بالفصل الدراسي الثاني الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يدخل الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل، أول إجازة مطولة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1444هـ.

أول إجازة مطولة

وحسب ما ذكرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني من العام 1444هـ، فإن أول إجازة مطولة ستكون الأحد القادم الموافق 24-5-1444، حيث تدخل معها الإجازة الاعتيادية (الجمعة والسبت)، على أن يعود الطلاب إلى دوامهم الطبيعي يوم الاثنين المقبل.

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إجازات مطولة بالفصل الثاني

يذكر أن الفصل الدراسي الثاني يشتمل على 3 إجازات مدرسية مطولة تبدأ الأولى الأحد القادم وتشمل الإجازة الأسبوعية المعتادة، بينما الإجازة الثانية تبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 19 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 22 جمادى الآخرة.

فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.

أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.