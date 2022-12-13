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صحة الرياض تُنفّذ 2018 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شكرا لقرائتكم صحة الرياض تُنفّذ 2018 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفّذت صحة الرياض 2018 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تم ذلك خلال الفترة من 26/11/2022 إلى 2/12/2022, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) .

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زيارة المجمعات الطبية

وشملت الجولات 289 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و 240 مستشفى حكومياً) ، و “1729” زيارة للمجمعات الطبية .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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