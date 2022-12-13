شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: قدمنا أداءًا سيئًا رغم الفوز على الإتحاد بثلاثية وحصد نقاط المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عن فوز الفريق أمس أمام الإتحاد السكندي بثلاثية نظيفة، فى أحدي المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز، حيث أكد أن الفريق قدم مباراة سيئة على الرغم من الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

وأضاف أن الفريق لم ينفذ تعليماته الفنية بالمباراة بالشكل السليم، الشئ الذي سيتحدث به مع اللاعبين فى مران الفريق القادم، خاصة أنه أرتكب بعض الأخطاء الدفاعية الساذجة، ولم يكن التنظيم الدفاعي للفريق بالشكل المطلوب خلال اللقاء، بجانب إهدار العديد من الفرص الساهلة أمام المرمي.



كولر يشيد بحارسه محمد الشناوي!

وحرص كولر على الإشادة بالحارس الدولي محمد الشناوي، والذي تمكن من التصدي لركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول، كانت ستغير كثيرًا من مجريات المباراة فى توقيت حاسم من المباراة، الأمر الذي يستحق عليه التحية بعد هذه المباراة القزية التى قدمها وحصده جائزة رجل المباراة.



كولر: لم أقرر رحيل أي لاعب إلى الآن!

وأعرب كولر عن تعجبه الشديد من تعامل وسائل الإعلام المصرية معه فى الأونة الأخيرة، والحديث على لسانه بأنه غير مقتنع ببعض اللاعبين، مشيرًا إلى أنه لم يستقر على رحيل أي لاعب حتى هذه اللحظة، ومن ثم فإن جميع اللاعبين الحاليين لديهم الفرصة فى البقاء داخل الفريق خلال المريكاتو الشتوي.