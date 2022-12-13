شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على تشكيل المغرب المتوقع لمباراة فرنسا القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب المغرب تحدي قوي ومثير غدًا، حينما يواجه المنتخب الفرنسي، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث يسعي المنتخب المغربي فى مواصلة مفاجأته وإقصاء بطل العالم من المونديال، والصعود إلى المباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخ العرب وإفريقيا.

فى حين يسعي المنتخب الفرنسي لتجنب المفاجأت فى مواجهة المنتخب المغربي، لا سيما بعدما قام الأخير بإقصاء المنتخب الإسباني والبرتغالي من البطولة،الشئ الذي يعكس أن المباراة لن تكون سهلة على الديوك الفرنسية كما يتوقع البعض.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل للدور قبل النهائي بعد أن تغلب على منتخب البرتغال بنتيجة هدف نظيف،فيما تأهل المنتخب الفرنسي لهذا الدور بعد أن تجاوز عقبة المنتخب الإنجليزي بنتيجة 1/2.



موعد مباراة المغرب وفرنسا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الفرنسي غدًا الأربعاء، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل المغرب المتوقع لمباراة فرنسا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب المغربي وليد الركراكي مباراة فرنسا القادمة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمى، رومان سايس، جواد يامق، يحيى عطية الله.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين اوناحى.

خط الهجوم: سفيال بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيرى.