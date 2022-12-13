شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الزمالك فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي أقيمت أمس، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الرابعة، رفقة أندية الترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني، حيث تعد هذه المجموعة الوحيدة العربية الخالصة فى الأربع مجموعات بالبطولة.

ويسعي نادي الزمالك من خلال هذه القرعة، للتعلم من أخطاء النسختين السابقتين بعد أن وقع فى فخ الخروج المبكر من دور المجموعات فى آخر موسمين على التوالي، مما يجعل يتأهب لتجاوز هذه المرحلة من أجل مواصلة حلم النجمة السادسة المستعصية عن الفريق منذ أكثر من 20عامًا.



الزمالك والترجي فى مواجهة متكررة!

ويبدو أن مواجهة الزمالك والترجي ستستمر كثيرًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريقين ألتقي فى دور المجموعات بالموسم قبل الماضي، والذي ودعه الفارس الأبيض من هذا الدور، بجانب مواجهة الثنائي من ربع نهائي 2020، والذي تمكن من خلالها الفريق المصري إقصاء غريمه التونسي.



جدول مباريات الزمالك بدور المجموعات!

ويستهل الزمالك مشواره فى دور المجموعات بملاقاة فريق شباب بلوزداد فى القاهرة أحد يومي 11/10 فبراير القادم، على أن يخرج الفارس الأبيض فى الجولة الثانية لملاقاة المريخ فى السودان أحد يومي 18/17 فبراير القادم.

ويتكرر خروج الزمالك من دياره مرة أخري فى الجولة الثالثة، حينما يواجه الترجي على ملعبه فى رادس أحد يومي 25/24 فبراير القادم، فى حين سيعود الفارس الابيض لإستضافة نظيره التونسي فى الجولة الرابعة أحد يومي 8/7 مارس القادم.

ويستمر الزمالك فى دياره خلال الجولة الخامسة، حينما يستضيف المريخ أحد يومي 18/17 مارس القادم، على أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالخروج إلى الجزائر لملاقاة بلوزداد أحد يومي 1/31 مارس /أبريل القادم.