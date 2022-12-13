شكرا لقرائتكم خبر عن إيبينجي: لا نخشي مواجهة الأهلى فى دوري الأبطال هذا الموسم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي، المدير الفني لنادي الهلال، على التعليق عن ما أسفرت عنه قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ووقوعه فى المجموعة الثانية الصعبة، رفقة الأهلي المصري، وصن داوينز الجنوب أفريقي، والقطن الكاميروني، حيث أن جميع هذه الفرق سبق لها وأن حققت لقب البطولة.

وأكد إيبينجي أنه يحترم الأهلي المصري كونه أحد أفضل وأقوي الأندية الأفريقية فى الآونة الاهيرة، ولكنه لا يخشي مواجهته فى دور المجموعات، مشيرًا إلى قوة هذه المجموعة على جميع الفرق، فى الوقت الذي أشار إلى أن فريقه سينافس على بطاقة العبور للدور القادم بقوة ولن يكتفي بتقديم العروض الجيدة فقط.



الأهلى والهلال مواجهة متكررة أخري!

وبالحديث عن المجموعة الثانية، فقد سبق وأن ألتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني فى دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال موسم 2020،وتمكن خلالها الفريق القاهري من حجز بطاقة التأهل للدور القادم رفقة النجم الساحلي، حيث كاد الفريق الهلالي أن يخطف بطاقة التأهل ويقصيه من البطولة.



جدول مباريات الأهلى بدوري الأبطال!

ومن المقرر أن يستهل النادي الأهلي مشواره فى البطولة بملاقاة القطن الكاميروني بالقاهرة أحد يومي 11/10 فبراير القادم، على ان يخرج فى الجولة الثانية إلى السودان لملاقاة الهلال أحد يومي 18/17 فبراير القادم.

فى حين سيعود المارد الأحمر للقاهرة فى الجولة الثالثة، حينما سيستضيف صن داوينز أحد يومي 25/24 فبراير القادم، قبل أن يخرج من دياره لملاقاة الفريق الجنوب أفريقي فى الجولة الرابعة أحد يومي 8/7 مارس القادم.

وسيستمر الأهلى فى خروجه بالجولة الخامسة، حينما يواجه القطن فى الاراضي الكاميرونية أحد يومي 18/17 مارس القادم، فى حين سيختتم الفريق القاهري مبارياته بمواجهة الهلال فى القاهرة أحد يومي 1/31 مارس /أبريل القادم.