شكرا لقرائتكم الدرعية.. جوهرة لا يشبهها أي مكان في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدث الكاتب والإعلامي خالد السليمان عن مشروع تطوير بوابة الدرعية، وكيف ينطلق المشروع، مؤكداً أن الدرعية ستكون جوهرة المملكة العربية السعودية.

وقال السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “«درعية» واحدة لا شبيه لها !”، سألت الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو: ما الذي يفعله رجل من بروكلين في الدرعية ؟! فضحك، وانطلق يتحدث بشغف عن مشروع تطوير الدرعية، فهذا الرجل الذي سبق وأن عمل مع نيلسون مانديلا ويعد أحد أساطير صناعة السياحة والفندقة في عالمنا اليوم، يعبر عن مشاعره بصراحة كما يفعل عادة أهل نيويورك !

قد يهمّك أيضاً

وتابع الكاتب “السيد إنزيريلو يختصر فكرة مشروع تطوير الدرعية بعبارة قصيرة: درعية واحدة لا يشبهها أي مكان في العالم، فالهدف هو أن نصنع مدينة متميزة تكون من المدن العالمية القليلة التي تنفرد بهوية لا يشبهها أحد !”.

سرعة إنجاز المشاريع

وقال إن اللافت في مشروع تطوير الدرعية هو سرعة حركة تنفيذ وإنجاز المشاريع، عدت إلى وعود سابقة وجدتها قد تحققت في مواعيدها، مما يجعلني أكثر ثقة بالمواعيد المضروبة لإنجاز بقية المشاريع، سواء ما يتعلق بتطوير البنية التحتية التي خصص لها 4 مليارات ريال، تتضمن إقامة محطات للمترو يرتبط أحدها بخط يصل إلى المطار، أو ما يتعلق بتشييد 38 فندقاً عالمياً و9 متاحف متميزة وإقامة «بوليفارد» يحاكي شارع الشانزليزيه، بل إن الدرعية ستضم مطاعم تحمل تصنيف نجوم ميشلان العالمية، ناهيك عن المنتزهات كمنتزه البجيري الذي تم افتتاحه وحي الطريف التاريخي الذي يختصر تاريخ هذه البلاد !

سر تميز الدرعية

وختم السليمان بقوله “في كل مرة يتحدث فيها عن سر تميز مشروع بوابة الدرعية، كان يقول السر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رجل يصنع الحلم ويعمل على تحقيقه ويمكن من جعله واقعاً !”.. باختصار.. الدرعية ستكون جوهرة المملكة العربية السعودية، ودرعية واحدة لا شبيه لها في العالم !