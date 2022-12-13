شكرا لقرائتكم الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن بلاده تدعم خطط المملكة الطموحة في إطار رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مؤكدًا على أن الرؤية السعودية قادرة بخططها على تغيير خريطة القوى في الشرق الأوسط.

وتابع أن التأثير لن يقف عند الشرق الأوسط بل سيمتد إلى ما وراء المنطقة أيضًا، سواء من ناحية مشاريع الطاقة المتجددة أو المشاريع السياحية.

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السعودية شريك استراتيجي قوي

وقال أيضًا خلال حوار له مع شبكة سكاي نيوز، إن السعودية شريك مهم لبريطانيا وذلك من الناحية الاستراتيجية والثقافية والاقتصادية.

وتابع: السعودية دولة مهمة للغاية ومؤثرة في الشرق الأوسط ليس فقط اقتصاديًا ولكن ثقافيًا ودينيًا أيضًا؛ لذلك من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نحافظ على علاقة ثنائية مستمرة مع المملكة.

وأضاف: أهم المجالات التي ينبغي لنا التعاون فيها هي التجارة والأمن وأعمال مكافحة الإرهاب، متابعًا: نسعى أيضًا إلى العثور على المجالات التي يمكننا فيها ممارسة التأثير سويًا.

علاقة بريطانيا والصين

وفي سياق آخر، تحدث وزير الخارجية البريطاني عن علاقة بلاده بالصين قائلًا إنها يمكن أن تكون شريكًا جيدًا، ويأتي ذلك قبيل استعداده لإلقاء خطاب رئيسي حول مستقبل السياسة الخارجية لبريطانيا.

ويأتي تصريح كليفرلي بشأن الصين بعد أسبوعين فقط من تعهد ريشي سوناك بتحديد اتجاه جديد في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة تجاه بكين، حيث قال إن العصر الذهبي للعلاقات مع الصين قد انتهى، وأن دارته ستتبع نهج البراغماتية القوية في الوقوف للمنافسين العالميين.