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الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى

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الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن بلاده تدعم خطط المملكة الطموحة في إطار رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مؤكدًا على أن الرؤية قادرة بخططها على تغيير خريطة القوى في الشرق الأوسط.

وتابع أن التأثير لن يقف عند الشرق الأوسط بل سيمتد إلى ما وراء المنطقة أيضًا، سواء من ناحية مشاريع الطاقة المتجددة أو المشاريع السياحية.

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الخارجية البريطانية رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى

السعودية شريك استراتيجي قوي

وقال أيضًا خلال حوار له مع شبكة سكاي نيوز، إن السعودية شريك مهم لبريطانيا وذلك من الناحية الاستراتيجية والثقافية والاقتصادية.

وتابع: السعودية دولة مهمة للغاية ومؤثرة في الشرق الأوسط ليس فقط اقتصاديًا ولكن ثقافيًا ودينيًا أيضًا؛ لذلك من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نحافظ على علاقة ثنائية مستمرة مع المملكة.

وأضاف: أهم المجالات التي ينبغي لنا التعاون فيها هي التجارة والأمن وأعمال مكافحة الإرهاب، متابعًا: نسعى أيضًا إلى العثور على المجالات التي يمكننا فيها ممارسة التأثير سويًا.

علاقة بريطانيا والصين 

وفي سياق آخر، تحدث وزير الخارجية البريطاني عن علاقة بلاده بالصين قائلًا إنها يمكن أن تكون شريكًا جيدًا، ويأتي ذلك قبيل استعداده لإلقاء خطاب رئيسي حول مستقبل السياسة الخارجية لبريطانيا.

ويأتي تصريح كليفرلي بشأن الصين بعد أسبوعين فقط من تعهد ريشي سوناك بتحديد اتجاه جديد في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة تجاه بكين، حيث قال إن العصر الذهبي للعلاقات مع الصين قد انتهى، وأن دارته ستتبع نهج البراغماتية القوية في الوقوف للمنافسين العالميين.

الخارجية البريطانية رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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