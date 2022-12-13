شكرا لقرائتكم العثور على مركبة مفقود الدهناء بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أمس الاثنين، العثور على مركبة مفقود الدهناء على بعد 23 كم من مكان العثور على المفقود.

ونشر فريق إنجاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” صورة لمركبة مفقود الدهناء بعد أن عُثِر عليها من قبل الفريق.

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ووجه فريق إنجاد الشكر للأعضاء المشاركين في البحث عن المفقود، وللقوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية على جهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر لتسهيل مهام الفريق.

العثور على المفقود

وفي وقت سابق من اليوم أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود الدهناء التابعة لمنطقة الرياض بعد أن ترجل عن مركبته وهو بصحة طيبة.

وكان تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الدهناء التابعة للرياض يستقل مركبة بيضاء.

وأوضح فريق إنجاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: بحمد الله عثر أعضاء الفريق على مفقود الدهناء بعد أن ترجل عن مركبته وهو بصحة طيبة ولله الحمد، ويستمر الآن البحث عن المركبة.. كل الشكر للإخوة المشاركين، كتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء.