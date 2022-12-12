شكرا لقرائتكم خبر استكشاف نكهات جديدة في مهرجان فيست للطعام السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تصدير الأفكار المميزة من المملكة إلى العالم، دشنت هيئة فنون الطهي أمس، النسخة الثانية من «مهرجان فيست للطعام السعودي» بالرياض، والذي سيستمر حتى 29 ديسمبر الحالي؛ ويقدم منتجات مختلفة في الطعام السعودي، ذات دلالات حضارية وتراثية، إلى جانب الطهاة السعوديين من عرض منتجاتهم ومهاراتهم، والإسهام في تقديم محتوى تعليمي تثقيفي وترفيهي لجميع فئات المجتمع.

ويقدم المهرجان عروضا ترفيهية متعددة الوسائط حول الطعام؛ لاستكشاف نكهات جديدة، ومسابقات الطهي، وبحث فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين، والتعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في مواقع مختلفة، تشمل منطقة مخصصة لتراث فن الطهي بالمملكة؛ لتمكن الزوار من تذوق المكونات والوصفات الشهيرة لكل منطقة من مناطق المملكة عبر التجارب التفاعلية ودمجها بالعروض الحية. وستشهد منطقة العروض في المهرجان مسابقات للطهي، وفعاليات تقام على مسرح معد خصيصا لها، ومنطقة «الأطفال والمزرعة التفاعلية» التي ستمكنهم من تحضير الأطباق البسيطة تحت إشراف مختصين باستخدام المنتجات والمكونات المحلية في مزرعة حقيقية تنمو فيها المحاصيل؛ لتمكنهم من رؤية كيفية عمل النظام الغذائي بأكمله، ومنطقة العروض التعليمية التي ستعقد فيها ورش عمل تناقش موضوعات مختلفة في مجال فنون الطهي.

في الوقت الذي ستقدم منطقة الأعمال الفرص والاتجاهات الحديثة في القطاع عبر عقد جلسات نقاش يقودها مختصون من حول العالم وشركات دولية، لخلق فرص تدعم القطاع الغذائي بالمملكة. ويتضمن المهرجان منطقة مخصصة لمتجر الهدايا و»بيع كتب الطهي والسوق» لشراء منتجات الطعام المحلية.

في حين ستكون «منطقة المطاعم» الموزعة حول المهرجان الأكبر من بين مناطق المهرجان، وستضم مطاعم وعربات أطعمة تقدم أكثر من 200 مفهوم عن الطعام، بالإضافة إلى «متاجر» لبيع كتب الطهي، وسوق لبيع منتجات متنوعة بهوية المهرجان.

مهرجان فيست للطعام

