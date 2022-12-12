تدشين منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الملتقى الثاني لرؤساء أقسام تعليم اللغة العربية في الجامعات والمعاهد الأوروبية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة العربية الذي يقام 16 ديسمبر الحالي، بمقر اليونسكو في باريس.

ويشهد الملتقى تدشين سلسلة منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي كان أحد توصيات الملتقى الأول.

ويتضمن الملتقى حلقتي نقاش، تتناول الحلقة الأولى أقسام اللغة العربية في الجامعات الأوربية، والتعريف بالمؤسسات اللغوية العربية الأوروبية، وكيفية ربطها ببعضهـا، وربطهـا بالمؤسسات اللغوية في العالم العربي، إضافة إلى تقييم المنتج اللغوي في أوروبا، فضلا عن استعراض أوجـه القصـور والحاجات، ومواطـن القـوة والإنجـازات، والصعوبات والعوائق التي تواجـه عمـلـيـات تعليـم اللغـة العربيـة للناطقين بغيرهـا في أوروبـا، وآليات التكامـل في بناء الأهداف، وتنفيذ الأعمال والبرامج بين الأقسام العلمية المتخصصة بتعليم اللغة العربية في أوروبا، وكذلك بناء أفكار لمشروعات مشتركة ممكنة.