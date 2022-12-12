شمول 21 مرضا وراثيا بالفحص المبكر لحديثي الولادة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الصحة 21 مرضا وراثيا مشمولة في الفحص المبكر لحديثي الولادة، مؤكدة وصول الفحص الاستكشافي لنحو مليون طالب وطالبة واكتشاف بعض التحديات الصحية لدى 40 % منهم والبدء بخطط وقائية لهم.

وأشارت إلى خلو المملكة من مرض التراخوما عبر الجهود الوقائية الحديثة، وأنه تم افتتاح 27 عيادة في المناطق لتقديم الخدمات الوقائية والمشورة الطبية للمسافرين. وأوضحت أنها قدمت خدمات لـ10 ملايين مستفيد عبر برنامج «طبيب لكل أسرة».

ويعد البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة جزءا أساسيا من النظام الصحي في معظم الدول المتقدمة، وبدأ البرنامج للحد من الإعاقة في المملكة في أغسطس 2005.

وأظهرت الإحصاءات السابقة أن نسبة حدوث الأمراض المشمولة بالفحص في المملكة العربية السعودية هي 1/1000 مولود، بينما تقدر بنسبة 1/4000 مولود في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وألمانيا، و1/10000 مولود في اليابان.

وهناك عدة أهداف للبرنامج منها التوسع في تغطية البرنامج ليشمل كل مستشفيات الولادة في المملكة، ورفع كفاءة أداء البرنامج على جميع المستويات، إلى جانب رفع مستـــوى الوعي لدى المجتمع عن الأمراض الوراثية المشمولة في البرنامج وتفعيل المشاركة المجتمعية.

من الأمراض المشمولة

