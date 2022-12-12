شمول 21 مرضا وراثيا بالفحص المبكر لحديثي الولادة

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وأشارت إلى خلو المملكة من مرض التراخوما عبر الجهود الوقائية الحديثة، وأنه تم افتتاح 27 عيادة في المناطق لتقديم الخدمات الوقائية والمشورة الطبية للمسافرين. وأوضحت أنها قدمت خدمات لـ10 ملايين مستفيد عبر برنامج «طبيب لكل أسرة».ويعد البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة جزءا أساسيا من النظام الصحي في معظم الدول المتقدمة، وبدأ البرنامج للحد من الإعاقة في المملكة في أغسطس 2005.
وأظهرت الإحصاءات السابقة أن نسبة حدوث الأمراض المشمولة بالفحص في المملكة العربية السعودية هي 1/1000 مولود، بينما تقدر بنسبة 1/4000 مولود في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وألمانيا، و1/10000 مولود في اليابان.
وهناك عدة أهداف للبرنامج منها التوسع في تغطية البرنامج ليشمل كل مستشفيات الولادة في المملكة، ورفع كفاءة أداء البرنامج على جميع المستويات، إلى جانب رفع مستـــوى الوعي لدى المجتمع عن الأمراض الوراثية المشمولة في البرنامج وتفعيل المشاركة المجتمعية.
من الأمراض المشمولة
- قصور الغدة الدرقية
- فرط استنساخ خلايا الغدة الكظرية
- مرض داء البول القيقبي
- حموضة البروبيونك
- حموضة ميثايلمالونيك
- نقص أنزيم MCC-3
- نقص أنزيم بيوتينيديز
- حموضة جلوتارك - النوع الأول
- حموضة آيزوفالرك
- نقص أنزيم كو آي لاييز
- نقص أنزيم بيتا - كيتوثايوليز
- نقص أنزيم إم كاد
- نقص أنزيم في إل كاد
- مرض سكر اللبن في الدم
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