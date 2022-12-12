شكرا لقرائتكم خبر إغلاق احترازي لأنفاق جدة بسبب الأمطار و8 طرق بديلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك إغلاقا للأنفاق احترازيا نظير الأمطار التي تشهدها جدة؛ داعيا الجميع حفاظا على سلامتهم إلى استخدام 8 طرق بديلة؛ وهي: السلام، والأندلس، والسارية، وطريق الملك عبدالله مع طريق المدينة، وطريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، والجامعة، وطريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وشارع حراء مع طريق الأمير ماجد.

وأهاب بأخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

فيما أطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وإثر الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة أمس وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة؛ ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة له؛ تعليماته الإرشادية للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران للتعرف على مستجدات الرحلات وذلك حرصا على سلامتهم، وتلافيا لحدوث ازدحام داخل صالات المطار.

ونوه المطار بضرورة تأكد المسافرين من مواعيد الرحلات عبر الناقل الجوي قبل التوجه للمطار.

وفي الإطار ذاته باشرت أمانة جدة من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية؛ إثر صدور تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية بدأت امس تستمر حتى الخميس المقبل تشمل منطقة مكة المكرمة «العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان».

وأهابت الأمانة بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان آمن، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء؛ منوهة بالتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

الطرق البديلة للأنفاق المغلقة

- السلام

- الأندلس

- السارية

- طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة

- طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد

- الجامعة

- طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين

- شارع حراء مع طريق الأمير ماجد