شكرا لقرائتكم خبر أمطار العاصمة المقدسة.. 73 بلاغا بالأضرار.. تتصدرها الشرائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها في إزالة مخلفات الأمطار التي هطلت مساء أمس الأول، على منطقة الشرائع وعدد من الأحياء السكنية، في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، حيث عملت على توزيع ونشر الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات بكل الأحياء لإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظا على الأرواح والممتلكات، وتم العمل على إزالة الأضرار في زمن قياسي بعد هطول الأمطار مباشرة، والعمل على فتح الطرق والشوارع وشفط المياه المتجمعة.

ورفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول، إذ خصصت 11800 عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بـ518 من الآليات والمعدات لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات.

وقد بلغ عدد البلاغات، خلال أمس الأول، 73 بلاغا في جميع نواحي مكة المكرمة، وتصدرت منطقة الشرائع النسبة الأعلى في عدد البلاغات، إذ وصل إلى 30 بلاغا، وتنوعت بين بلاغات تجمعات المياه وانطفاء أعمدة كهرباء وسقوط أشجار وغيرها، وقد وجهت الأمانة الفرق الميدانية مباشرة إلى مواقع البلاغات، ويواصل مركز عمليات الأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة، خلال الرقم الموحد 940 تحسبا لأي طارئ.

وتجدر الإشارة إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول، تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات، يبلغ طولها 540 كلم، وتتنوع بين عبارات صندوقية مغلقة، وقنوات تصريف، وقنوات مفتوحة، وقنوات جبلية، وأنفاق تابعة للسدود وغير ذلك، ونفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، ويتمحور عمل إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول بالعمل طوال العام في أعمال الصيانة والنظافة الدورية والوقائية، والمعالجات لعناصر هذه الشبكات قبل وبعد مواسم هطول الأمطار، حسب الخطط التي تضعها الإدارة؛ لضمان ديمومة عناصر الشبكة وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والسيول وتصريفها إلى المخارج الطبيعية لمجاري الأودية، كما يتم خلال ورود تحذيرات متعلقة بتوقع لهطول الأمطار من الجهات المختصة، وتوجيه وتمركز عدد 22 فرقة مزودة بالعمالة والمعدات، ويتم تمركزها بالمواقع الحرجة المحددة من جهاز الإشراف وذلك للإسهام في تصريف مياه الأمطار، والتدخل لحل التجمعات وتلقي أي بلاغات محتملة حتى انتهاء الحالة المطرية.

«الأرصاد»: الفرصة مهيأة للأمطار وجريان السيول

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تقارير له عن الحالة المطرية أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار إلى أن تأثير الحالة المطرية يمتد من اليوم الإثنين إلى الخميس، بأمطار متوسطة في مجملها تشمل مناطق المدينة المنورة «المهد، وادي الفرع، الحناكية»، والحدود الشمالية «رفحاء»، ومنطقة حائل «حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة»، ومنطقة الرياض «المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، عفيف».

وتشمل الأمطار كذلك أجزاء من مناطق عسير «النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، بارك»، ومنطقة جازان «فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر»، ومنطقة الباحة «الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة».

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الحالة المطرية يصحبها تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية، مهيبا المركز بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، ومتابعة معلومات الطقس عبر قنوات التواصل التي وفرها المركز على مدار الساعة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

أنواع البلاغات







تجمعات المياه



انطفاء أعمدة كهرباء



سقوط أشجار



البلاغات وخطة الأمانة