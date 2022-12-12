زراعة عسير توثق الشراكة مع سبل

عقد نائب المدير العام بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أحمد محمد عسيري اجتماعا مع مسؤولي البريد بعسير، يتقدمهم مدير عام البريد السعودي بمنطقة عسير سعيد بن مسفر الأحمري.

وناقش المجتمعون الكثير من المواضيع من بينها استعراض أهم الأدوار التي يقدمها الفرع من خلال مهرجاناته الزراعية، وأهمية الدعم اللوجستي للناقل الرسمي للشحنات «سبل» وتم الاطلاع على أهم المهرجانات المعتمدة في خطة 2022 وما تم تنفيذه، والتنسيق المسبق لمهرجان العسل برجال ألمع، كذلك عرض الخدمات التي يقدمها الناقل الرسمي «سبل» للجهات الحكومية والأفراد، والعروض التي يمكن الاستفادة منها، واطلع مسؤولو البريد على تجارب المهرجانات الزراعية التي نفذها الفرع خلال الفترة السابقة، وأشاد مدير عام البريد بالمنطقة بالجهود التي يقوم بها الفرع لهذه المهرجانات وحسن التنظيم وما تحقق لها من نجاحات.

من جهته قال نائب المدير العام بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس أحمد محمد عسيري إن «الاجتماع ساهم في المزيد من الشراكة والتعاون الفعال الذي يخدم المصلحة العامة وفق ما يتناسب مع كل جهة».

يذكر أن هذا الاجتماع ثاني اجتماع يعقد بين الجهتين.