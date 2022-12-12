جامعة بيشة تطلق مسارات 2

تدشن جامعة بيشة، فعاليات ملتقى الإرشاد المهني «مسارات2»، الثلاثاء، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي، وبحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وخريجي الجامعة، والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم.

ويتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء، وعدد من الجهات الراعية الحكومية والخاصة، ومن أبرزها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والغرفة التجارية، وبنك التنمية الاجتماعية.

ومن أهم أنشطة الملتقى استضافة جهات التدريب المختلفة، لتعريف الطلاب ببرامج التدريب، التي تقدمها لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وتقديم ورش عمل تسهم في تثقيف الطلاب، بمختلف المهارات التي يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى إقامة ملتقى للإرشاد، بمشاركة جهات التدريب والخريجين والطلاب، لإتاحة لقاءات تفاعلية بين الطلاب وممثلي جهات التدريب، للمواءمة مع الوظائف اللازمة، وتقديم المشورة بشأن المهارات اللازمة لسوق العمل، فضلاً عن تقديم معلومات عن فرص التدريب، والفرص المهنية المتاحة في سوق العمل.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز رؤية جامعة بيشة، من خلال رفع مستوى الوعي بالخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والخريجين، وتوعية طلاب الجامعة بأهمية دور الإرشاد المهني، في تحديد المستقبل الوظيفي، ورفع مستوى تأهيل الطلاب، وجاهزيتهم لسوق العمل، للمساهمة في خدمة وطنهم، وتعميق التواصل بين الجامعة وطلابها من الخريجين.