30 فعالية بدرب زبيدة

انطلقت فعاليات شتاء درب زبيدة، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبدالله الملكية ويستمر حتى 15 مارس 2023 في حديقة لينة بمحافظة رفحاء، ويتضمن أكثر من 30 فعالية متنوعة ترفيهية وثقافية وسياحية ورياضية.

وبدأت فعاليات الحفل بمسيرة استعراضية ضخمة انطلقت من سوق لينة التاريخي بعروض فلكلورية وأهازيج من التراث الشعبي للمنطقة شارك فيها 30 عارضًا ومؤديًا بالأزياء التقليدية، حيث استمرت المسيرة حتى وصلت إلى حديقة لينة، لتستكمل فنونها الاستعراضية على المسرح، كما احتضن مسرح حديقة لينة حفلًا غنائيًا حافلًا أحياه الفنان جابر الكاسر، حيث غنى مجموعة متنوعة من الأغاني وسط حضور وتفاعل أكثر من 1000 شخص من سكان المنطقة.

ويوفر شتاء درب زبيدة تجربة استثنائية للزوار من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، حيث تُقام في حديقة لينة فعاليات المغامرات التي تتضمن العديد من التحديات والألعاب مثل لعبة paintball والرماية بالأسهم وتحدي تصويب الأهداف.

وتنظم بالفعاليات عددًا من المسابقات والبطولات، منها بطولة لعبة البلوت الشعبية، ومسابقة مارثون لينة التي تنطلق من حارة لينة إلى منطقة المسرح في الحديقة، ومسابقة قدرة التحمل وتحدي الحواجز، كما يستضيف ملعب لينة بطولة شبابية لكرة القدم، وتتيح الفعاليات لزوار الشتاء عرض إبداعاتهم في إعداد الأطعمة عبر مسابقة الطهي التي ستقام في الحديقة.