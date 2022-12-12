87 أرضا تدخل المرحلة الثانية للتسوير بالمدينة

وتشمل المرحلة الثانية للمبادرة، الأراضي الواقعة في كل من طريق سكة الحديد، وطريق علي بن أبي طالب، وطريق سيد الشهداء- طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، طريق سعد بن خثيمة، وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى ضمن منظومة مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدينة، من خلال معالجة وتحسين المشهد الحضري على طرق ومحاور المدينة المنورة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأراضي والإسهام في تحسين المشهد الحضري للمدينة.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى التي انطلقت مطلع العام الماضي، شملت الطرق الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة، ومنها طرق أبي ذر الغفاري، وأبي بكر الصديق، والمطار، والعباس بن عبادة، والهجرة، والسلام خالد بن الوليد، والملك فهد والملك عبد العزيز، والملك عبد الله، وعثمان بن عفان، فيما هدف المرحلة حينها إلى توحيد مظهرها مع المباني المحيطة.
إلى ذلك أكد برنامج الأراضي البيضاء انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من الرسوم في مكة وجدة وحاضرة الدمام بعد 5 أيام، داعياً ملاك الأراضي في المدن الثلاث إلى سرعة تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء.
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