شكرا لقرائتكم خبر عن فى لقاء ركلات الجزاء المهدرة.. الأهلي يواصل إنتصاراته على الإتحاد بثلاثية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الإتحاد بنتيجة 0/3، فى أحدي المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز، ليواصل المارد الأحمر إنتصاراته فى المسابقة المحلية، وينفرد بصدارة جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الزمالك.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث أهدر نادي الإتحاد السكندري ركلتين جزاء فى مفارقة طريفة، بعد أن تصدي الشناوي فى الأولي وأبعدها عن المرمي، فيما جاءت الثانية بعيدة تمامًا على المرمي، ليهدر الفريق السكندري فرصة العودة فى المباراة بنقطة التعادل على أقل تقدير.



تاو يواصل تألقه مع الأهلي!

وواصل النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو حالة التألق الذي ظهر عليها فى الآونة الأخيرة، بعدما تمكن من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، الأمر الذي يجعل اللاعب ينال ثقة المدرب السويسري مارسيل كولر من جديد، بعد أن كان بعيدًا للغاية عن الصورة فى الفترة الماضية.



جماهير الأهلى تسخر من علاء!

وقامت بعض الجماهير الحمراء من السخرية على محمود علاء، مدافع الإتحاد والزمالك السابق، بعدما قام اللاعب بصناعة الهدف الأول للنادي الأهلي، فيما تسبب فى خطأ الهدف الثاني، بجانب إهداره لركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.



جدول ترتيب الدوري المصري الحالي

ويعتلي الأعلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعد تحقيق الفوز فى 6 لقاءات على التوالي بالعلامة الكاملة، فى حين جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وحل نادي فيوتشر فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.