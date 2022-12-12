الأمن العام يصدر تنبيها للمسافرين إلى قطر

أصدر الأمن العام تنبيها إلى جميع المسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية، يفيد بإعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات اللازمة.

وأكد ضرورة أن تكون مهنة المقيم في دول "مجلس التعاون الخليجي" الراغب في دخول دولة قطر دون بطاقة "هيا" من المهن المعتمدة لدى وزارة الداخلية القطرية.

وأشار إلى أنه يشترط على الراغبين في دخول قطر بمبركبتهم الخاصة الحصول على تصريح دخول مؤكد للمركبة، وفي حال الوصول إلى منفذ سلوى دون تصريح أو تصريح غير مؤكد سيتم إعادة المركبة.

أما ما يخص الراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة، أكد أنه لابد من وجود "حجز مؤكد" للحافلة، وفي حال عدم توفر ذلك سيتم إعادة المسافر.