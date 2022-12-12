ويُنتظر أن يتيح اللقاء مساحات حرة لبناء علاقات مثمرة بين المشاركات، وعرض قصص النجاح على الصعيد العلمي والعملي؛ لتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات. كما سيُدشّن خلال اللقاء رابطة للخريجات؛ لتدعيم تلك العلاقات وتوطيد الصلة مع طالباتها بعد مرحلة التخرج. وسيتضمّن اللقاء أيضًا جلسات حوارية لخريجات ورائدات أعمال ملهمات وجلسات للحديث عن الذكريات وسرد أبرز المحطات وأهم الوقفات والتوصيات، بالإضافة إلى مساحة لاستعراض إبداعات المشاركات ومهاراتهن الفنية.
ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لحرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على استمرارية التواصل مع خريجاتها وتعزيز أدوارهن في تحقيق غايات المملكة، كما يأتي ذلك متوائمًا مع أحد أهداف الجامعة في خطتها الاستراتيجية 2025، والمتضمن: ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية من خلال إبراز الدور الحضاري لها ودعم مشاركتها التنموية.
وتدعو الجامعة خريجاتها الراغبات في المشاركة والحضور التسجيل من خلال الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نورة تُنظّم اللقاء السنوي الأول للخريجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.