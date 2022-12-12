 جامعة نورة تُنظّم اللقاء السنوي الأول للخريجات

برعاية من الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم أمير منطقة الرياض، تُنظّم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لقاء الخريجات السنوي الأول في 19 ديسمبر 2022م، وذلك انطلاقًا من اهتمامها بتعزيز التواصل، ومد جسور دائمة وقوية مع خريجاتها من الأعوام الماضية، وتثمينًا لقدراتهن ومهاراتهن المتميّزة، ودعمًا للمساهمة في التنمية الوطنية والنهضة الاقتصادية.

ويُنتظر أن يتيح اللقاء مساحات حرة لبناء علاقات مثمرة بين المشاركات، وعرض قصص النجاح على الصعيد العلمي والعملي؛ لتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات. كما سيُدشّن خلال اللقاء رابطة للخريجات؛ لتدعيم تلك العلاقات وتوطيد الصلة مع طالباتها بعد مرحلة التخرج. وسيتضمّن اللقاء أيضًا جلسات حوارية لخريجات ورائدات أعمال ملهمات وجلسات للحديث عن الذكريات وسرد أبرز المحطات وأهم الوقفات والتوصيات، بالإضافة إلى مساحة لاستعراض إبداعات المشاركات ومهاراتهن الفنية.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لحرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على استمرارية التواصل مع خريجاتها وتعزيز أدوارهن في تحقيق غايات المملكة، كما يأتي ذلك متوائمًا مع أحد أهداف الجامعة في خطتها الاستراتيجية 2025، والمتضمن: ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية من خلال إبراز الدور الحضاري لها ودعم مشاركتها التنموية.

وتدعو الجامعة خريجاتها الراغبات في المشاركة والحضور التسجيل من خلال الرابط .