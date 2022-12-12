ولي العهد وأمين المكتب الدولي للمعارض يستعرضان ملف استضافة الرياض إكسبو 2030

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس. وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030. وحضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.



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