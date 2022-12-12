شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الأهلى والإتحاد السكندري بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الأهلى لخوض تحدي صعب بعد لحظات، حينما يواجه نظيره الإتحاد السكندري، فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز، حيث يسعي المارد الأحمر لمواصلة إنتصاراته فى المسابقة المحلية والإنفراد بصدارة الدوري حتى لا يقع فى فخ الموسم الماضي مرة أخري.

فى حين يسعي الإتحاد السكندي لتحقيق المفاجأة بالفوز على الأهلي، لا سيما أن مواجهات الفريقين تحظي بمتابعة كبيرة، خاصة أنها تعد أحدي المواجهات الجماهيرية، بالإضافة إلى ما تحمله مباريات الفريقين من إثارة وندية كبيرين، مما يعطي اللقاء طابعًا خاصًا لدي الفريق السكندري الطامح للمنافسة على المربع الذهبي.



موعد مباراة الاهلى والإتحاد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الاهلي نظيره الإتحاد اليوم الإثنين، فى أحدي المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المدينة المكرمة.



تشكيل الأهلى الرسمي لمباراة الإتحاد

وأعلن المدرب السويسري مارسيل كولر عن تشكيل الأهلى أمام الإتحاد فى مباراة الليلة، وجاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج - برونو سافيو.

خط الهجوم: كريم فؤاد - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر.



تشكيل الإتحاد الرسمي لمباراة الأهلى

بينما جاء تشكيل الإتحاد الرسمي بقيادة زوران مانولوفيتش كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - خالد صبحي - صبري رحيل.

خط الوسط: هشام صلاح - خالد الغندور - محمود عبد العزيز.

خط الهجوم: أحمد عادل - أوستن أموتو - مروان عطية.