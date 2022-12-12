300 مقعد ومنحة في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

ودعت وزارة التعليم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل، عبر الرابط ، علماً أن الالتحاق بالبرنامج التدريبي سيكون خلال شهر أبريل 2023. وتشمل المقاعد المتاحة مختلف التخصصات الطبّية العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، التي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.
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