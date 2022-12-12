الأرصاد تحدد المناطق والمدن المتأثرة بالحالة المطرية

كما يمتد تأثير الحالة المطرية من اليوم الاثنين إلى الخميس بأمطار متوسطة في مجملها تشمل مناطق المدينة المنورة المهد، وادي الفرع ، الحناكية)، الحدود الشمالية (رفحاء) ، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة الرياض (المجمعة، الزلفي الغاط شقراء رماح، عفيف)، كذلك أجزاء من مناطق عسير (النماص ، بلقرن ، المجاردة محايل بارق، تنومة ، بارك)، جازان (فيفاء، الخوبة، العارضة هروب، الحرث الدائر)، الباحة (الباحة بلجرشي، المندق القرى، قلوة، المخواة).
ويصحب الحالة المطرية تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.
وأهاب المركز بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء ومتابعة معلومات الطقس عبر قنوات التواصل التي وفرها المركز على مدار الساعة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
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