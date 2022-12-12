30 موقعا متأثرا بالحالة المطرية في شرائع مكة

وكانت الأمانة قد رفعت استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول، حيث خصصت 11800 عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بـ518 آلية لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات.
وبلغ عدد البلاغات أمس الأحد 73 بلاغا في جميع نواحي مكة المكرمة، وتصدرت منطقة الشرائع النسبة الأعلى في عدد البلاغات، حيث وصلت إلى 30 بلاغا تنوعت بين بلاغات تجمعات مياه وانطفاء أعمدة كهرباء وسقوط أشجار وغيرها، وقد وجهت الأمانة الفرق الميدانية مباشرة إلى مواقع البلاغات، فيما يواصل مركز عمليات الأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (940) تحسبا لأي طارئ.
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