شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك فى مجموعة نارية عربية خالصة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا منذ قليل، حيث أسفرت القرعة على مواجهة معتادة أخري بين الزمالك والترجي التونسي فى دور المجموعات، حيث سبق وأن وقع الفريقين فى مجموعة واحدة بالموسم قبل الماضي، والتى شهدت خروج الفارس الأبيض من البطولة من هذه المرحلة.

ووقع نادي الزمالك فى المجموعة الرابعة، والتي تضم أندية الترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني، فى مجموعة عربية خالصة مما يزيد من مصاعب الفارس الأبيض فى دور المجموعات، لا سيما أنها تضم الكثير من الفرق القوية وصاحبة التاريخ الكبير فى المباريات الأفريقية.



شبح دور المجموعات يلاحق الزمالك!

ويسعي نادي الزمالك تجنب سيناريوهات دور المجموعات الغريبة التى يعاني منها الفريق فى آخر موسمين، خاصة أنه لم يتمكن من تخطي دور المجموعات والوصول للدور ربع النهائي فى آخر نسختين من البطولة، مما يزيد من الضغوط على الفريق فى رحلة البحث عن النجمة السادسة.



مواعيد مباريات دور المجموعات!

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال شهر فبراير القادم نبدأها كالتالي:

الجولة الأولى تُقام يومي 10 و11 فبراير 2023،فى حين ستقام الجولة الثانية أحد يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تقام الجولة الثالثة أحد يومي 24 و25 فبراير 2023، وبذلك ستنتهي موجهات الذهاب

وستبدأ مرحلة الإياب بمباريات الجولة الرابعة يومي 7 و8 مارس 2023، فى حين ستبدأ الجولة الخامسة أحد يومي17 و18 مارس 2023، على أن تختتم مواجهات دور المجموعات بالجولة السادسة أحد يومي 31 مارس و1 أبريل القادم.